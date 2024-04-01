Аварийное здание в центре Братска, за которое на аукционах предлагали миллионы, продали за 55 рублей

Двухэтажное кирпичное здание площадью 747 квадратных метров продавали по стартовой цене в 1 рубль. В четвёртом аукционе по продаже объекта участвовал всего один индивидуальный предприниматель. Предложение Руслана Ильясова в сумме 55 рублей автоматически стало самым высоким. Он и был признан победителем аукциона без торгов. Впрочем, по условиям аукциона покупателю вместе со зданием нужно приобрести и земельный участок, на котором оно расположено. Его цена фиксированная — около 3 миллионов рублей.