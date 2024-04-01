Аварийное здание в центре Братска, за которое на аукционах предлагали миллионы, продали за 55 рублей

Двухэтажное кирпичное здание площадью 747 квадратных метров продавали по стартовой цене в 1 рубль. В четвёртом аукционе по продаже объекта участвовал всего один индивидуальный предприниматель. Предложение Руслана Ильясова в сумме 55 рублей автоматически стало самым высоким. Он и был признан победителем аукциона без торгов. Впрочем, по условиям аукциона покупателю вместе со зданием нужно приобрести и земельный участок, на котором оно расположено. Его цена фиксированная — около 3 миллионов рублей.
В своё время в здании по улице Комсомольской находился благотворительный фонд «Доброта и забота». Несколько лет назад он был ликвидирован. Также в здании располагалось отделение восстановительной медицины Детской городской больницы. В 2018 году здание признали аварийным, и медицинское отделение перебазировалось в детскую поликлинику на улице Курчатова.
Первый аукцион по продаже здания по улице Комсомольской состоялся ещё в сентябре прошлого года. Тогда победитель аукциона заявлял о готовности заплатить за объект 14,5 миллионов рублей, но уклонился от заключения договора купли-продажи с властями. Победители второго и третьего аукционов предлагали за здание по 10 миллионов рублей, но позже также не стали заключать договоров.