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Аварийное здание в центре Братска, за которое на аукционах предлагали миллионы, продали за 55 рублей

Власти Братска подвели итог четвёртого аукциона по продаже аварийного здания по адресу улица Комсомольская, 55/1. До этого победители аукционов, предлагавшие за объект не менее 10 миллионов рублей, уклонялись от подписания договора купли-продажи, и торги объявляли снова. Вероятно, на этот раз договор всё же подпишут. Здание продали всего за 55 рублей. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Двухэтажное кирпичное здание площадью 747 квадратных метров продавали по стартовой цене в 1 рубль. В четвёртом аукционе по продаже объекта участвовал всего один индивидуальный предприниматель. Предложение Руслана Ильясова в сумме 55 рублей автоматически стало самым высоким. Он и был признан победителем аукциона без торгов. Впрочем, по условиям аукциона покупателю вместе со зданием нужно приобрести и земельный участок, на котором оно расположено. Его цена фиксированная — около 3 миллионов рублей.

В своё время в здании по улице Комсомольской находился благотворительный фонд «Доброта и забота». Несколько лет назад он был ликвидирован. Также в здании располагалось отделение восстановительной медицины Детской городской больницы. В 2018 году здание признали аварийным, и медицинское отделение перебазировалось в детскую поликлинику на улице Курчатова.

Первый аукцион по продаже здания по улице Комсомольской состоялся ещё в сентябре прошлого года. Тогда победитель аукциона заявлял о готовности заплатить за объект 14,5 миллионов рублей, но уклонился от заключения договора купли-продажи с властями. Победители второго и третьего аукционов предлагали за здание по 10 миллионов рублей, но позже также не стали заключать договоров.

недвижимость