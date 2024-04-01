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Акция «День здоровья» началась в Приморье

Медики государственных поликлиник Приморья в течение месяца, с 1 по 30 апреля, будут обследовать жителей края на самые опасные заболевания в рамках акции «День здоровья».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Особое внимание врачи уделят трудовым коллективам. Осмотры будут проходить каждый день, без выходных, с 8:00 до 20:00.

Как отмечает пресс-служба краевого минздрава, акция проводится, чтобы привлечь на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

«Акция направлена на выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного диабета, оценки репродуктивного здоровья. Врачи оценят и факторы риска развития этих заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности», — сообщили в минздраве Приморья.

В этом году пройти обследование приморцы могут в любой удобной медицинской организации при наличии полиса ОМС и паспорта.

Для удобства пациентов на обследование рекомендуется записаться заранее через портал Госуслуг, по телефону регистратуры, при личном обращении пациента в медицинскую организацию по любому поводу.

здоровье