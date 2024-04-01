Акция «День здоровья» началась в Приморье

Особое внимание врачи уделят трудовым коллективам. Осмотры будут проходить каждый день, без выходных, с 8:00 до 20:00.
Как отмечает пресс-служба краевого минздрава, акция проводится, чтобы привлечь на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.
«Акция направлена на выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, сахарного диабета, оценки репродуктивного здоровья. Врачи оценят и факторы риска развития этих заболеваний, которые являются основной причиной преждевременной смертности», — сообщили в минздраве Приморья.
В этом году пройти обследование приморцы могут в любой удобной медицинской организации при наличии полиса ОМС и паспорта.
Для удобства пациентов на обследование рекомендуется записаться заранее через портал Госуслуг, по телефону регистратуры, при личном обращении пациента в медицинскую организацию по любому поводу.