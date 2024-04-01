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Несколько машин пробили колеса в ямах на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий

Жители Новосибирска пожаловались на ужасное состояние автодороги «К-19 ₽».

Источник: Предоставлено читателем

Жители Новосибирска жалуются на ужасное состояние трассы «К-19 ₽». На одном из ее участков несколько авто пробили колеса. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.

— 76 км трассы «К-19 Р». Водители пробивают колёса, гнут диски, в результате чего вылазят грыжи, — поделился владелец одной из пострадавших машин.

Мужчина уточнил, что после него в этих же колдобинах колеса пробили еще 2 авто. Новосибирец уверен, что за день таких пострадавших наберется не меньше десятка.

Ранее ТУАД Новосибирской области сообщал, что на автодороге К-19 Р ведут ремонтные работы. И, по данным ведомства, проходят они с опережением графика.