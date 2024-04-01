Сайт с небезопасными БАДами заблокировали в Красноярском крае

Суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю о признании запрещенной к распространению в РФ информации, предоставляющей возможность приобретения БАД неопределенным кругом потребителей дистанционным способом.
На одном из сайтов предлагались к покупке средства для похудения и для стимуляции сексуальной активности, зарубежного производства.
В описании последних содержались сведения о лечебном воздействии при эректильной дисфункции, а в описании таблеток для похудения было сказано, что при регулярном потреблении «вес уходит сам по себе», — поясняют в Роспотребнадзоре.
Специалисты выяснили, что данные товары являются БАДами и должны быть зарегистрированы в установленном порядке. Но свидетельства о государственной регистрации, подтверждающие безопасность продукции, отсутствовали. Размещенная на сайте информация, вводила потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности продукции, побуждала отказаться от лекарственных средств, что могло привести к неблагоприятным последствиям для жизни и здоровья. По инициативе Роспотребнадзора, решением суда ресурс заблокирован.