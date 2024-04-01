Жительнице Хабаровска дали квартиру по иску прокурора

Заявительница проживала в двухэтажном деревянном бараке по улице Мухина, 18. Два года назад дом признали аварийным и постановили снести. Хотя официально здание должны расселить до 2025 года, условия быта в нём несут угрозу для жизни и здоровья жильцов.