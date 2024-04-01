Жительнице Хабаровска дали квартиру по иску прокурора

Заявительница проживала в двухэтажном деревянном бараке по улице Мухина, 18. Два года назад дом признали аварийным и постановили снести. Хотя официально здание должны расселить до 2025 года, условия быта в нём несут угрозу для жизни и здоровья жильцов.
На защиту прав горожанки встала районная прокуратура. Через суд ведомство потребовало, чтобы мэрия дала ей жилплощадь вне очереди. Соответствующий иск был удволетворён.
«Центральный районный суд города Хабаровска удовлетворил требования прокурора. Решение в законную силу не вступило», — отметил прокурор Центрального района Денис Харитонов.