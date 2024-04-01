В мэрии высказались о «заплыве» на сапбордах по омскому Левобережью

«Подходы и подъезды к данному дому находятся в нормальном состоянии. Тротуары тоже. Рядом с домом находится березовая роща, где и был устроен “заплыв”, — обозначено в сообщении, опубликованном в сообществе “Инцидент Омск” социальной сети Вконтакте.