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В мэрии высказались о «заплыве» на сапбордах по омскому Левобережью

В социальных сетях 31 марта 2024 года «прогремели» кадры «заплыва» омичей на сапбордах, который, как утверждается, проходил в одном из дворов Левобережья, в районе улицы Комарова.

На представленных кадрах заметно, что на воде среди березок в некотором отдалении от многоэтажки двигаются три сапборда и один надувной плот.

С официального аккаунта городской администрации 1 апреля 2024 года сделали заявление о том, что мероприятие проходило фактически вне дворовой территории.

«Подходы и подъезды к данному дому находятся в нормальном состоянии. Тротуары тоже. Рядом с домом находится березовая роща, где и был устроен “заплыв”, — обозначено в сообщении, опубликованном в сообществе “Инцидент Омск” социальной сети Вконтакте.

Ранее в социальных сетях также появились кадры «водопада» из талой воды на лестнице в Советском парке.

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