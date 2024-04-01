В мэрии высказались о «заплыве» на сапбордах по омскому Левобережью

На представленных кадрах заметно, что на воде среди березок в некотором отдалении от многоэтажки двигаются три сапборда и один надувной плот.
С официального аккаунта городской администрации 1 апреля 2024 года сделали заявление о том, что мероприятие проходило фактически вне дворовой территории.
«Подходы и подъезды к данному дому находятся в нормальном состоянии. Тротуары тоже. Рядом с домом находится березовая роща, где и был устроен “заплыв”, — обозначено в сообщении, опубликованном в сообществе “Инцидент Омск” социальной сети Вконтакте.
Ранее в социальных сетях также появились кадры «водопада» из талой воды на лестнице в Советском парке.