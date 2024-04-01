Определены участники международного театрального фестиваля во Владивостоке

С 20 сентября по 6 октября 2024 года, Владивосток станет центром театрального искусства, принимая на своей земле третий Тихоокеанский театральный фестиваль. Эта информация была озвучена на пресс-конференции на выставке-форуме «Россия» в Москве.
11 спектаклей самых разных жанров от известных режиссеров и творческих коллективов из Аргентины, Республики Беларусь, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, России, Японии будут представлены на фестивале в столице Приморья. Особое внимание уделяется участию китайских коллективов, учитывая, что 2024−2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая.
Народный артист России Евгений Миронов подтвердил, что программа фестиваля, разработанная совместно с Государственным театром наций и международным театральным фестивалем имени Чехова, предлагает широкий спектр жанров и форм. Он также подчеркнул важность фестиваля для Владивостока как площадки для обмена театральными традициями и знаниями.
Фестиваль традиционно предложит гостям не только театральные представления, но и образовательную программу, включающую мастер-классы, лекции и тренинги от ведущих специалистов в области современного театра.
Полная программа фестиваля, включающая детали о представлениях из разных стран, доступна на официальном сайте мероприятия.