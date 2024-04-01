Глава СКР проверит разрушение старых домов у вокзала «Новосибирск-Южный»

Из сообщения следует, что дома входят в комплекс сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги.
— Неоднократные обращения жителей в уполномоченные органы результатов не принесли. Проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области.
Следует пояснить, что дома для железнодорожников были построены в 1912—1915 годах. Несколько лет назад в них еще жили люди, но когда дома опустели, их признали нежилыми. В последние годы памятники архитектуры и истории рядом с вокзалом «Новосибирск-Южный» обветшали.
В пресс-службе СКР добавили, что Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту непринятия мер уполномоченными лицами по сохранению объектов культурного наследия в Новосибирской области.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске мэрия подготовит 60 проектов по сносу аварийных домов. Редакция также писала о том, что свыше 300 нарушений в уборке снега и наледи выявили во дворах Новосибирска. Читайте также: в парке Новосибирска порекомендовали спилить почти 1,5 тысячи деревьев.
Егор САФРОНОВ.