Глава СКР проверит разрушение старых домов у вокзала «Новосибирск-Южный»

Следует пояснить, что дома для железнодорожников были построены в 1912—1915 годах. Несколько лет назад в них еще жили люди, но когда дома опустели, их признали нежилыми. В последние годы памятники архитектуры и истории рядом с вокзалом «Новосибирск-Южный» обветшали.