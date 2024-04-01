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На этой неделе в Красноярске потеплеет до +16 градусов

Вместе с теплом в краевой столице ожидаются и дожди.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +13°

По данным Gismeteo, на этой неделе красноярцев ждет потепление. Сегодня, в первый день апреля, синоптики обещают всего лишь +2 и −2 в светлое и темное время суток, однако завтра днем температура поднимется до +7. Ночью же похолодает до −3.

В среду ожидается +8 днем и +2 ночью. Также возможен дождь.

В четверг обойдется без осадков. Днем столбик термометра остановится на +6, а ночью незначительно опустится до +3.

В пятницу, 5 апреля, в Красноярске снова ожидается дождь, однако температура составит +9 и +6 в светлое и темное время суток.

В субботу днем потеплеет до +14, а с наступлением темноты ожидается +5. Несмотря на потепление, в этот день синоптики также прогнозируют осадки.

В воскресенье, 7 апреля, столбик термометра поднимется до +16 днем. Ночью ожидается также +5.