На этой неделе в Красноярске потеплеет до +16 градусов

По данным Gismeteo, на этой неделе красноярцев ждет потепление. Сегодня, в первый день апреля, синоптики обещают всего лишь +2 и −2 в светлое и темное время суток, однако завтра днем температура поднимется до +7. Ночью же похолодает до −3.