На этой неделе в Красноярске потеплеет до +16 градусов

По данным Gismeteo, на этой неделе красноярцев ждет потепление. Сегодня, в первый день апреля, синоптики обещают всего лишь +2 и −2 в светлое и темное время суток, однако завтра днем температура поднимется до +7. Ночью же похолодает до −3.
В среду ожидается +8 днем и +2 ночью. Также возможен дождь.
В четверг обойдется без осадков. Днем столбик термометра остановится на +6, а ночью незначительно опустится до +3.
В пятницу, 5 апреля, в Красноярске снова ожидается дождь, однако температура составит +9 и +6 в светлое и темное время суток.
В субботу днем потеплеет до +14, а с наступлением темноты ожидается +5. Несмотря на потепление, в этот день синоптики также прогнозируют осадки.
В воскресенье, 7 апреля, столбик термометра поднимется до +16 днем. Ночью ожидается также +5.