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Новосибирск накроют сильные ливни

НОВОСИБИРСК, 1 апреля, ФедералПресс. В Новосибирске в ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни и дождь со снегом. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет выше нуля.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: AP 2023

«+2…+3 градуса, пасмурно и дождь со снегом», — рассказали метеорологи о прогнозе погоды на 1 апреля.

Ветер будет южный, слабый. 2 апреля столбик термометра в дневное время суток покажет +3…+4 градуса тепла. Синоптики также прогнозируют дождь со снегом и ливни. Ветер сменит свое направление на юго-западное. В среду, 3 апреля, ожидается +2…+4, облачно с прояснениями. Метеорологи обещают высокую вероятность осадков. В четверг днем, 4 апреля, потеплеет до +6…+7 градусов, на улице будет преимущественно пасмурно.

Напомним, в Новосибирске в минувшие выходные также были дожди.