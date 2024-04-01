Новосибирск накроют сильные ливни

Ветер будет южный, слабый. 2 апреля столбик термометра в дневное время суток покажет +3…+4 градуса тепла. Синоптики также прогнозируют дождь со снегом и ливни. Ветер сменит свое направление на юго-западное. В среду, 3 апреля, ожидается +2…+4, облачно с прояснениями. Метеорологи обещают высокую вероятность осадков. В четверг днем, 4 апреля, потеплеет до +6…+7 градусов, на улице будет преимущественно пасмурно.