Апрель в Омске начнётся с потепления

Согласно прогнозу погоды, 1 апреля ожидается потепление — температура за окном будет от +2 до +7 градусов. В различных районах региона возможны небольшие осадки: снег, мокрый снег или дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 8−13 м/с.



Во вторник, 2 апреля, температурный режим останется примерно таким же. Ночью столбик термометра покажет от −4 до +1 градуса, днем же ожидается от +2 до +7 градусов. Ветер будет переменчивым, с запада и северо-запада, скорость составит 7−12 м/с. Прогнозируются и осадки.



В среду, 3 апреля, ночью температура воздуха может опуститься до 0…-5 градусов, а днем поднимется и составит +5…+10 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7−12 м/с.