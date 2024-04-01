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В омских школах стартовал прием в первые классы

В понедельник, 1 апреля 2024 года, стартовал прием заявлений на зачисление в первые классы омских школ, обозначили в городской администрации. По данным муниципальных властей, в 2024 году в Омске первоклассниками станут порядка 13 тысяч ребят.

В мэрии напомнили, что соответствующие заявления можно отправить несколькими способами:

— на портале госуслуг, где существовала возможность его досрочного оформления с отправкой при открытии периода подачи;

— заказным письмом по почте;

— лично посетив образовательную организацию.

Уточняется, что в онлайн-режиме заявления стало возможно отправить с 8:30 утра 1 апреля 2024 года, тогда как личный прием родителей будущих первоклассников стартовал на пол часа позднее.

В мэрии также напомнили действующие условия по приему в первые классы: ребенку на момент поступления должно исполниться 6,5 лет, должны отсутствовать медицинские противопоказания. Фактически единственная законная причина отказа в приеме — отсутствие свободных мест в том или ином образовательном учреждении.

По данным профильного департамента, «основной» прием в первые классы завершится 30 июня 2024 года, тогда как родителей, чей ребенок претендует на обучение в школе, расположенной вне закрепленной территории проживания, начнут принимать с 6 июля. Конечным сроком завершения необходимых процедур указано 5 сентября 2024 года.

образование