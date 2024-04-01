В омских школах стартовал прием в первые классы

В мэрии напомнили, что соответствующие заявления можно отправить несколькими способами:
— на портале госуслуг, где существовала возможность его досрочного оформления с отправкой при открытии периода подачи;
— заказным письмом по почте;
— лично посетив образовательную организацию.
Уточняется, что в онлайн-режиме заявления стало возможно отправить с 8:30 утра 1 апреля 2024 года, тогда как личный прием родителей будущих первоклассников стартовал на пол часа позднее.
В мэрии также напомнили действующие условия по приему в первые классы: ребенку на момент поступления должно исполниться 6,5 лет, должны отсутствовать медицинские противопоказания. Фактически единственная законная причина отказа в приеме — отсутствие свободных мест в том или ином образовательном учреждении.
По данным профильного департамента, «основной» прием в первые классы завершится 30 июня 2024 года, тогда как родителей, чей ребенок претендует на обучение в школе, расположенной вне закрепленной территории проживания, начнут принимать с 6 июля. Конечным сроком завершения необходимых процедур указано 5 сентября 2024 года.