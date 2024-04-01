В омских школах стартовал прием в первые классы

В мэрии также напомнили действующие условия по приему в первые классы: ребенку на момент поступления должно исполниться 6,5 лет, должны отсутствовать медицинские противопоказания. Фактически единственная законная причина отказа в приеме — отсутствие свободных мест в том или ином образовательном учреждении.