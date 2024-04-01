Ленинск-кузнечане на 10 участке рядом с шахтой жалуются, что их дома трясёт

«Мы с мужем смотрели телевизор, я сидела на полу, жарко в доме было. Пол тряхнуло так, что спинка дивана мне спине ударила. Такое ощущение, что дом кто-то большой пнул, трещал весь. Я не поняла, что это было, испугалась, а муж, шахтёр с 20-летним стажем, мне: “Спокойно, шахта под нами идёт”. Живём по адресу ул. Володарского, 7. Сидела и боялась, как бы что не случилось, спать легла только через час», — пишет Зоя.