Ленинск-кузнечане на 10 участке рядом с шахтой жалуются, что их дома трясёт

В городских соцсетях появилось множество жалоб ленинск-кузнечан на сильные толчки накануне. Так, жители 10 участка писали, что около 23 часов ощутили землетрясение.
«Мы с мужем смотрели телевизор, я сидела на полу, жарко в доме было. Пол тряхнуло так, что спинка дивана мне спине ударила. Такое ощущение, что дом кто-то большой пнул, трещал весь. Я не поняла, что это было, испугалась, а муж, шахтёр с 20-летним стажем, мне: “Спокойно, шахта под нами идёт”. Живём по адресу ул. Володарского, 7. Сидела и боялась, как бы что не случилось, спать легла только через час», — пишет Зоя.
Другие жители 10 участка дополняют сообщение своими случаями и рассказывают, что трясёт микрорайон уже давно, но не с такой силой. По словам ленинск-кузнечан, с шахты имени Кирова, которая находится рядом с участком, приезжают по заявкам и делают замеры.
«На шахте идёт демонтаж секций. Вчера начали. Примерно месяц будет ещё идти. Когда секцию убирают, происходит усадка грунта», — объясняют люди друг другу.
Администрация города тем временем отреагировала на сообщения и просит людей указывать конкретный адрес, чтобы передать информацию специалистам управления ГО и ЧС.