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«Выглядит жутко, будто цунами»: ученые рассказали, что ждать от необычного природного явления в небе над Иркутском

Необычные тучи увидели очевидцы в Иркутске утром 1 апреля.

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Источник: Комсомольская правда

Фотографии «мистического» неба опубликовали жители Иркутска утром 1 апреля. Очевидцы рассказали, что тучи напомнили огромные волны, а кто-то сравнил это природное явление с картинами Ван Гога. Как оказалось, многие видели такую красоту впервые.

— Я увидел это небо, когда сидел на кухне и пил кофе, раньше ничего подобного видеть не доводилось, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Артем Яковлев.

— Мне уже приходилось видеть нечто подобное, рассказывает КП-Иркутск Вероника Леонидовна. — но такие насыщенные волны на небе вижу впервые.

Выглядит это явление немного пугающе, на город будто надвигается цунами, но на самом деле никакой опасности тучи не несут.

— Ничего необычного в этом природном явлении нет. Эти тучи несут в себе непогоду. Значит скоро в Иркутске пройдет снег, — говорит директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев.

Погода в Иркутске 1 апреля будет облачной. В городе ожидается +3…+5 градусов. Возможен дождь и снег.