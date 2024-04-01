Часть омичей на этой неделе столкнётся с перебоями в телевещании

На портале Цифрового эфирного телевидения сообщили о вынужденных перерывах в трансляции каналов с 1 по 7 апреля. С временными трудностями при просмотре телевизора столкнутся жители пяти населённых пунктов региона.
Так, 2 апреля с 11:00 до 17:00 перебои в телевещании могут наблюдаться в селе Шухово Знаменского района. В среду, 3 апреля, с 10:00 до 16:00 с «профилактикой» столкнутся жители Тевриза.
Два дня подряд, 4 и 5 апреля, перебои будут фиксироваться в Шербакуле с 10:00 до 18:00. Также 4 апреля с 09:00 до 16:00 перерывы в трансляции будут наблюдаться в деревне Летние Усть-Ишимского района, а в то же время 5 апреля — в селе Бакшеево Тевризского района.