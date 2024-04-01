Льготные туры на Шантары хабаровчане раскупили в первый час от старта продаж

Сегодня, 1 апреля, в Хабаровском крае стартовала продажа льготных туров на Шантарские острова. Как сообщили в турагентстве, путевки по сниженной стоимости продавали в ограниченном количестве — около 40 штук — и их разобрали в первый же час, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, по решению губернатора региона Михаила Дегтярева стоимость восьмидневного путешествия на Шантары снижена до 99 тысяч рублей. Главное условие получения льготной путевки — прописка на территории Хабаровского края в течение трех лет. Для остальных стоимость путешествия составит 250 тыс рублей.
— Это пилотный проект Хабаровского края только для его жителей. Тур доступен для туристов старше 14 лет. Пока льготная программа запущена в тестовом режиме, однако, возможно, видя ажиотажный спрос, она в дальнейшем продлится и путевок будет больше, — рассказала специалист «Туристского информационного центра Хабаровского края» Наталья Загорская. Конкурс на осуществление туров выиграла компания «Дальневосточные экспедиции». Опыт в части путешествий на Шантары у оператора большой — свыше 10 лет. В программе восьмидневного тура: пешие экскурсии, рыбалка, лекции ученых, катания на катерах, посещение островов. А «изюминкой» путешествия по праву является возможность поплавать с гренландскими китами.
— Программа стандартная, но очень интересная. В стоимость, помимо развлекательной программы, входят трансфер туда и обратно, проживание, питание, предоставление необходимого снаряжения. На всем протяжении маршрута туристов сопровождают ученые, опытные инструкторы. Условия проживания на турбазе подготовлены отличные: туалеты, горячая и холодная вода, электричество, столовые с ресторанным оборудованием и поварами. Словом, все включено, — рассказал генеральный директор компании «Дальневосточные экспедиции» Бахт Мавланов. Путешествия на Шантарские острова будут осуществляться с начала июля до конца сентября.