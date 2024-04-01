Льготные туры на Шантары хабаровчане раскупили в первый час от старта продаж

— Это пилотный проект Хабаровского края только для его жителей. Тур доступен для туристов старше 14 лет. Пока льготная программа запущена в тестовом режиме, однако, возможно, видя ажиотажный спрос, она в дальнейшем продлится и путевок будет больше, — рассказала специалист «Туристского информационного центра Хабаровского края» Наталья Загорская. Конкурс на осуществление туров выиграла компания «Дальневосточные экспедиции». Опыт в части путешествий на Шантары у оператора большой — свыше 10 лет. В программе восьмидневного тура: пешие экскурсии, рыбалка, лекции ученых, катания на катерах, посещение островов. А «изюминкой» путешествия по праву является возможность поплавать с гренландскими китами.