Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Хабаровска приглашают выйти на субботник 20 апреля

Двухмесячник по санитарной очистке стартовал в городе.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске 1 апреля начался двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Об этом сообщил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По словам мэра, особое внимание специалисты уделят очистке полосы отвода железной дороги. Также генеральная уборка ждет территории, примыкающие к гаражно-строительным кооперативам.

— Будем вывозить мусор, ликвидировать несанкционированные свалки, очищать поверхности от незаконной рекламы, приводить в порядок остановки, ремонтировать ограждения, — рассказал Сергей Кравчук.

Управляющие компании тоже займутся делом. Они будут красить цоколи, ремонтировать детские и контейнерные площадки. Также пройдет очистка бесхозных территорий.

Жителей краевого центра тоже приглашают присоединиться к уборке. Общегородской субботник запланирован на 20 апреля.

ЖКХ