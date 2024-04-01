Жителей Хабаровска приглашают выйти на субботник 20 апреля

В Хабаровске 1 апреля начался двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. Об этом сообщил мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам мэра, особое внимание специалисты уделят очистке полосы отвода железной дороги. Также генеральная уборка ждет территории, примыкающие к гаражно-строительным кооперативам.
— Будем вывозить мусор, ликвидировать несанкционированные свалки, очищать поверхности от незаконной рекламы, приводить в порядок остановки, ремонтировать ограждения, — рассказал Сергей Кравчук.
Управляющие компании тоже займутся делом. Они будут красить цоколи, ремонтировать детские и контейнерные площадки. Также пройдет очистка бесхозных территорий.
Жителей краевого центра тоже приглашают присоединиться к уборке. Общегородской субботник запланирован на 20 апреля.