Из-за выбоин перекрыли движение на свердловской трассе

«С 6:00 1 апреля ограничивается движение маршрутных транспортных средств, следующих по маршрутам № 4, 7 и 8, а также междугороднего маршрута Алапаевск — Нижний Тагил, по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в Алапаевске в связи с выявленными многочисленными дефектами покрытия проезжей части дороги в виде выбоин. Данная мера не отменяет движения маршрутных транспортных средств, автобусы будут ходить в обход ул. Николая Островского», — говорится в сообщении ГИБДД Свердловской области.