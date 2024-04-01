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Из-за выбоин перекрыли движение на свердловской трассе

Из-за плохого состояния закрыли участок дороги в Алапаевске. Теперь автобусы и автомобили будут следовать в объезд.

«С 6:00 1 апреля ограничивается движение маршрутных транспортных средств, следующих по маршрутам № 4, 7 и 8, а также междугороднего маршрута Алапаевск — Нижний Тагил, по улице Николая Островского на участке от улицы Красина до улицы Некрасова в Алапаевске в связи с выявленными многочисленными дефектами покрытия проезжей части дороги в виде выбоин. Данная мера не отменяет движения маршрутных транспортных средств, автобусы будут ходить в обход ул. Николая Островского», — говорится в сообщении ГИБДД Свердловской области.

В отношении организации, обслуживающей данный участок дороги, возбудили административное дело. Ей грозит штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Ограничения движения будут сняты после приведения дороги в состояние, соответствующее норме.