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Цены на автомобили вырастут с 1 апреля: на сколько и кого коснется

ВЛАДИВОСТОК, 1 апреля, ФедералПресс. 1 апреля вступают в силу изменения в порядке импорта новых автомобилей для физических лиц. Новые меры приведут к увеличению стоимости транспортных средств.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 апреля правительство РФ вводит ряд мер, которые делают невыгодным серый импорт автомобилей через страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения). Значительная часть параллельного импорта в 2023 году шла именно по теневым каналам, что позволяло перекупщикам предлагать модели дешевле, чем у официальных дилеров. Также таможенная служба намерена взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в России машин», — передает 74.ru.

Из-за новых изменений физическим лицам теперь придется оплачивать дополнительные платежи в виде акцизов, налогов и утилизационного сбора. Их сумма составит 306 тысяч рублей при импорте через страны Таможенного союза. В результате этого подорожают сами автомобили, ввезенные через параллельный импорт.

Отметим, что ранее автомобилисты могли сэкономить, приобретая транспорт таким образом. Это происходило благодаря обходу стандартных путей регистрации и таможенного оформления, включая покупку через частных лиц или занижение таможенной стоимости. Продавцы сбывали автомобили по ценам значительно ниже официальных.

По прогнозам автоэкспертов, в ближайшее время стоит ждать повышения цен на 30% на автомобили, привезенные через параллельный импорт, в результате чего покупка у официальных дилеров станет выгоднее.

Напомним, в России начали отмечать равномерный спрос на автомобили разных производителей. Причиной этому послужило быстрое устаревание китайских моделей.

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