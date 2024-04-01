Цены на автомобили вырастут с 1 апреля: на сколько и кого коснется

«С 1 апреля правительство РФ вводит ряд мер, которые делают невыгодным серый импорт автомобилей через страны ЕАЭС (Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Армения). Значительная часть параллельного импорта в 2023 году шла именно по теневым каналам, что позволяло перекупщикам предлагать модели дешевле, чем у официальных дилеров. Также таможенная служба намерена взыскивать разницу в платежах с уже зарегистрированных в России машин», — передает 74.ru.