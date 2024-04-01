На запись в первый класс в Новосибирске выстроились очереди

С 1 апреля в Новосибирске началась запись детей в первый класс. Заявления будут принимать до сентября.
В некоторых школах уже создались очереди. Родители спешат подать заявление, однако их до 5 июля примут только у тех, кто живет по прописке на прикрепленной к школе территории. У остальных заявления примут с 6 июля по 5 сентября.
Если все места уже кончатся, то родителям не по прописке придется искать свободное место для своего первоклашки в другой школе.
Заявление на запись в первый класс можно подать не только лично, но и через госуслуги. Это самый удобный вариант. Еще один вариант — отправить документы заказным письмом с уведомлением о вручении.