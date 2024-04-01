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Кандидат на пост мэра Новосибирска Ачигечев выпустил музыкальный клип о выборах

Кандидат на пост мэра Новосибирска посвятил клип предстоящим выборам.

Источник: Freepik

4 апреля пройдет конкурс для зарегистрированных кандидатов на выборы мэра Новосибирска. По итогам испытаний конкурсная комиссия выберет участников, из которых депутаты Горсовета выберут нового главу города.

Общее количество поданных документов на участие в голосовании составляет 21. Среди них — Вячеслав Ачигечев, известный как директор ООО «Сибирский Стиль».

Ачигечев не только предприниматель, но и музыкант, возглавляющий лейбл AKTRU. Ему удалось привлечь внимание к предстоящим выборам с помощью нового клипа.