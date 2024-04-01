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В Красноярском крае спасатели вывели подростков с опасного льда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дети решили походить по ледяному покрову реки Кан. Специалисты в очередной раз напоминают, что это опасно для жизни.

Источник: Краевая служба спасения

Накануне, 31 марта, спасатели Канского поисково-спасательного отряда получили сообщение, что на льду реки Кан находятся два подростка. На место выехали специалисты, убрали детей со льда и провели с ними профилактическую беседу.

Лед на водоемах сейчас непрочен. Ежегодно в весенний период на водных объектах края гибнут люди, в том числе и дети.

«Обращаемся к родителям — чтобы избежать несчастного случая, необходимо уделять внимание своим детям. Уважаемые взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед! Беспечность может обернуться трагедией!», — сообщает краевая служба спасения.