В Красноярском крае спасатели вывели подростков с опасного льда

Накануне, 31 марта, спасатели Канского поисково-спасательного отряда получили сообщение, что на льду реки Кан находятся два подростка. На место выехали специалисты, убрали детей со льда и провели с ними профилактическую беседу.
Лед на водоемах сейчас непрочен. Ежегодно в весенний период на водных объектах края гибнут люди, в том числе и дети.
«Обращаемся к родителям — чтобы избежать несчастного случая, необходимо уделять внимание своим детям. Уважаемые взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед! Беспечность может обернуться трагедией!», — сообщает краевая служба спасения.