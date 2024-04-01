Специалисты назвали причины, от которых будет зависеть активность клещей

Как сообщают сотрудники кузбасского Роспотребнадзора, клещи просыпаются при температуре воздуха +1… +3 градуса Цельсия и становятся активными при +10 градусах. Активность клещей будет зависеть от погоды, насколько быстро растает снег и прогреется лесная подстилка, в которой зимуют паукообразные.
«Учитывая высокую численность клещей и их заражённость вирусом клещевого энцефалита, наиболее эффективным средством защиты является проведение прививок, снижающих риск заражения и защищающих от появления осложнений. Прививки можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до выхода в природный очаг», — говорят специалисты.
Весь курс вакцинации состоит из трёх прививок (первая осенью, вторая весной, ревакцинация через год после второй прививки, а затем каждые три года ревакцинация). Тем, кто ещё не привит против клещевого энцефалита, можно провести курс экстренной вакцинации — две прививки с интервалом в месяц и однократную ревакцинацию через год.
В прошлом году в медицинские организации обратились 27 390 человек с жалобами на присасывание клещей. Из всех вирусным энцефалитом заболели 98 человек, которые не были привиты и своевременно не обратились за медицинской помощью.