Специалисты назвали причины, от которых будет зависеть активность клещей

Весь курс вакцинации состоит из трёх прививок (первая осенью, вторая весной, ревакцинация через год после второй прививки, а затем каждые три года ревакцинация). Тем, кто ещё не привит против клещевого энцефалита, можно провести курс экстренной вакцинации — две прививки с интервалом в месяц и однократную ревакцинацию через год.