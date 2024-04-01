Жилого небоскреба может и не быть: что появится вместо рынка на Спортивной во Владивостоке

Сейчас, по данным министерства архитектуры и градостроительной политики Приморья, земли под рынком на Спортивной находятся в границах нескольких территориальных зон — ОД-2 (общественно-деловая), Р-1 (рекреационная) и Т-4 (транспортная). Часть земель входит в зону подтоплений и охранной зоны тепловых сетей. Ни на одном участке строить жилые дома не позволено. По данным министерства, пока заявлений на смену назначения земель не поступало.