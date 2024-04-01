Жилого небоскреба может и не быть: что появится вместо рынка на Спортивной во Владивостоке

«Это искажение информации. На строительном форуме обсуждались подходы к развитию депрессивных территорий с аварийными объектами самовольной постройки. В качестве примера была приведена территория на ул. Борисенко — Спортивная», — ответили в правительстве Приморского края на запрос журналиста «ФедералПресс».
Сейчас, по данным министерства архитектуры и градостроительной политики Приморья, земли под рынком на Спортивной находятся в границах нескольких территориальных зон — ОД-2 (общественно-деловая), Р-1 (рекреационная) и Т-4 (транспортная). Часть земель входит в зону подтоплений и охранной зоны тепловых сетей. Ни на одном участке строить жилые дома не позволено. По данным министерства, пока заявлений на смену назначения земель не поступало.
Что может появиться вместо рынка.
По информации министерства архитектуры, после сноса незаконных торговых центров в районе улиц Спортивной и Борисенко планируется проведение реновации территории. И один из вариантов — комплексное развитие территории. В частности, есть планы по строительству школы и детского сада — на 355 мест каждый.
«В рамках комплексного строительства проектом предусматривается жилой комплекс с парковочными местами в границах территории. Кроме того, на территории планируется создание многофункционального центра с фермерским рынком, офисными и торговыми помещениями», — объяснили в правительстве края.
Перед стартом работ по реновации придется менять назначение земель — под жилую застройку в том числе. В правительстве подчеркнули, что это можно сделать только после проведения публичных слушаний и с согласия большинства горожан.
Ранее сообщалось о том, что вместо рынка на улице Спортивной во Владивостоке хотят построить большой ЖК, одна из башен которого будет в высоту от 30 до 60 этажей. Главный архитектор Приморья Антон Глушков презентовал проект на строительном форуме.