Сезон летних веранд начинается в Москве

«Каждый год в Москве на открытом воздухе размещается свыше трех тысяч кафе. Все они подлежат строгому учету и должны быть внесены в “‎Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы”‎. В ней содержится информация о расположении и площади всех городских сезонных веранд. Особое внимание мы уделяем правомерности их установки. Кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, а также с соблюдением ряда других требований», — заявил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.