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В ближайшие дни в Самаре потеплеет до +16 °C

К середине первой недели апреля в Самаре и области потеплеет до +16 °C. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 82% 756 мм рт. ст. +13°

В понедельник, 1 апреля, в Самаре ожидается переменная облачность. Без осадков, местами туман. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +8…+10 °C.

Во вторник, 2 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +11…+16 °C.

3 апреля в Самарской области установится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, 8…13 м/с, местами порывы 15−18 м/с.. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем +11…+16 °C.