В ближайшие дни в Самаре потеплеет до +16 °C

В понедельник, 1 апреля, в Самаре ожидается переменная облачность. Без осадков, местами туман. Ветер южный, 5…10 м/с. Температура воздуха +8…+10 °C.
Во вторник, 2 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °C, днем +11…+16 °C.
3 апреля в Самарской области установится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, 8…13 м/с, местами порывы 15−18 м/с.. Температура воздуха в ночные часы +1…+6 °C, днем +11…+16 °C.