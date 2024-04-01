Эксперты Банка России объяснили, почему апельсины подорожали на 14%

По данным Банка России, в феврале текущего года цены на апельсины поднялись на 14% в сравнении с прошлым годом. Причинами этого стали ослабление рубля, неурожай в некоторых странах-экспортерах и сложности с транспортировкой.
«Эти факторы стали влиять на цену апельсинов ещё с июля 2023 года. Курс рубля с начала года к тому моменту ослаб. Бразилия — основной поставщик апельсинов в Россию — ожидала неурожай из-за плохой погоды и бактериальных инфекций, поразивших плантации. Кроме этого, из-за санкций пришлось менять многие логистические цепочки и перестраиваться на африканский рынок. А это дороже, чем европейский, и дольше», — объясняет управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Однако ситуация улучшается: выстроились каналы доставки, выросло число поставщиков и объёмы поставки в Россию. С ноября 2023 года цены на апельсины снижаются на 9−13% каждый месяц.
Также мы писали, почему при высоком производстве в Кузбассе держались и высокие цены на яйца. За прошлый год регион произвёл 1,3 млрд яиц, однако в некоторых магазинах цена за десяток достигала 200 рублей.