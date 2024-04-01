Эксперты Банка России объяснили, почему апельсины подорожали на 14%

«Эти факторы стали влиять на цену апельсинов ещё с июля 2023 года. Курс рубля с начала года к тому моменту ослаб. Бразилия — основной поставщик апельсинов в Россию — ожидала неурожай из-за плохой погоды и бактериальных инфекций, поразивших плантации. Кроме этого, из-за санкций пришлось менять многие логистические цепочки и перестраиваться на африканский рынок. А это дороже, чем европейский, и дольше», — объясняет управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.