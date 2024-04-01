Грозы и до +26°С ожидается в понедельник в Беларуси

МИНСК, 1 апр — Sputnik. В понедельник в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер южный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +20…+26°С.
Кроме того, в Белгидромете из-за гроз объявили на сегодня желтый уровень опасности из-за гроз.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.