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Грозы и до +26°С ожидается в понедельник в Беларуси

Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 апр — Sputnik. В понедельник в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, сегодня установится переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер южный 4−9 м/с, местами порывы могут достигать 14 м/с. Воздух прогреется до +20…+26°С.

Кроме того, в Белгидромете из-за гроз объявили на сегодня желтый уровень опасности из-за гроз.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.