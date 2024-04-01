В середине недели в Екатеринбурге потеплеет до +16°

В Екатеринбурге 1 апреля днем ожидается +4°..+6°, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, западный 4−9 м/c, порывы до 12 м/с. Во вторник ночная температура опустится до 0°, днем составит +10°. В следующие дни ночные температуры будут плюсовыми: в среду ночью +7°, днем +13°. В четверг, 4 апреля, ночью потеплеет до +8°, а днем воздух прогреется до +16°. В пятницу ночью +5°, днем +15°. На выходных вновь намечается похолодание: в субботу ночью температура составит +1°, днем +3°.