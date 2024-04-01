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В середине недели в Екатеринбурге потеплеет до +16°

На территории Екатеринбурга в середине первой апрельской недели температура воздуха будет составлять более +10° — в четверг он может прогреться до +16°, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 88% 757 мм рт. ст. +13°
Источник: Коммерсантъ

Средние температуры приблизятся к норме конца апреля и начала мая.

В Свердловской области начало недели будет прохладным: днем понедельника +3°..+8°. Возобновятся небольшие дожди, которые наиболее вероятны в восточных районах. В ночь на вторник по региону начнет распространяться тепло, днем при переменной облачности ожидается прогрев до +10°.

В Екатеринбурге 1 апреля днем ожидается +4°..+6°, облачно с прояснениями, ветер юго-западный, западный 4−9 м/c, порывы до 12 м/с. Во вторник ночная температура опустится до 0°, днем составит +10°. В следующие дни ночные температуры будут плюсовыми: в среду ночью +7°, днем +13°. В четверг, 4 апреля, ночью потеплеет до +8°, а днем воздух прогреется до +16°. В пятницу ночью +5°, днем +15°. На выходных вновь намечается похолодание: в субботу ночью температура составит +1°, днем +3°.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловскую область движется циклон Matilda, который принесет в северные и западные части региона дождь и мокрый снег.