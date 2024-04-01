Не видно домов напротив: плотный туман накрыл Самару 1 апреля

В понедельник, 1 апреля 2024 года, ранним утром Самару и область накрыл густой туман. Он начал опускаться на город еще с позднего вечера последнего дня марта.
— У меня туман полностью скрыл дом напротив, — поделилась самарчанка с «КП-Самара».
Молочная пелена опустилась на город и спрятала здания в разных районах. Это происходит уже второй день подряд. Ранее ФГБУ «Приволжское УГМС» объявил желтый уровень опасности из-за тумана, видимость при котором может составить 500 метров и менее.
Плотный туман может задержаться местами в Самарской области на весь день. В это время жителям региона рекомендуется быть внимательнее и бдительнее на дорогах, чтобы не допустить ДТП.