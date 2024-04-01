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В Уфе ушел из жизни известный оперный певец Салих Сулейманов

Накануне в Уфе ушел из жизни известный оперный певец, заслуженный артист Башкортостана Салих Сулейманов.

Салих Фарихович Сулейманов родился в д. Тляумбетово Башкирской АССР. В 1987 году окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «сольное пение» (класс народной артистки РСФСР и БАССР, профессора Бану Валеевой).

С 1987 года он был солистом оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. В его репертуаре было много партий в разных операх мирового репертуара, также он был первым исполнителем во многих национальных операх. В их числе — Горо («Мадам Баттерфляй») и Пеппе («Паяцы»), Леопольд («Сильва») и Блинд («Летучая мышь»), Бомелий («Царская невеста») и Ротшильд («Скрипка Ротшильда»), Бухаир («Салават Юлаев»), Насыр («Кахым-туря») и Яппар («Кодаса») и другие.

В 2002 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан». В 2004 году совместно с труппой театра выступал на Национальном театральном фестивале «Золотая маска» в Москве на сцене театра «Новая опера» в спектакле-номинанте «Кахым-туря» З. Исмагилова.

Салих Сулейманов был также многодетным отцом, воспитавшим талантливых детей, в числе которых скрипач и дирижер Рустэм Сулейманов, телеведущая Ляйсан Мазитова, ушедший в 2019 году хореограф Саръян Сулейманов.

Салиха Сулейманова похоронят завтра, 2 апреля, в городе Баймаке.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного и разделяет горечь невосполнимой утраты.