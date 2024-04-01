В Уфе ушел из жизни известный оперный певец Салих Сулейманов

С 1987 года он был солистом оперной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета. В его репертуаре было много партий в разных операх мирового репертуара, также он был первым исполнителем во многих национальных операх. В их числе — Горо («Мадам Баттерфляй») и Пеппе («Паяцы»), Леопольд («Сильва») и Блинд («Летучая мышь»), Бомелий («Царская невеста») и Ротшильд («Скрипка Ротшильда»), Бухаир («Салават Юлаев»), Насыр («Кахым-туря») и Яппар («Кодаса») и другие.