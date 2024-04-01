Полысаевцы против присоединения города к Ленинск-Кузнецку

Как сообщает vashgorod.ru, Полысаево хотят объединить с Ленинском-Кузнецком, что вызывает противоречия у жителей. Пока неокончательное решение приняли депутаты городского совета Ленинска-Кузнецкого.
В Интернете появилась петиция, где полысаевцы призывают защитить самостоятельность горожан. Сейчас на ней 437 подписей (в городе живёт, по данным на 2021 год, 25 тыс. человек).
«Наш город имеет своё уникальное историческое и культурное наследие, которое может быть под угрозой в случае объединения. Более того, мы беспокоимся о возможных негативных последствиях для экономики и социальной сферы Полысаево», — пишут авторы петиции.
Это не единственный муниципалитет, который может стать частью другого. В 2022 году Краснобродский городской округ вошёл в состав Прокопьевского муниципального округа.