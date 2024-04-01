С 1 апреля жители Башкирии смогут получить компенсацию за задержку рейса

С 1 апреля авиакомпании начнут платить штрафы за задержку рейса пассажирам. Штрафные санкции будут составлять 100 рублей за каждый час. Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс, которые сегодня вступили в силу.
Отмечается, что максимальный размер штрафа не может превышать половину стоимости билета. Чтобы получить возмещение пассажир должен направить претензию в письменном виде на имя компании.
Если же рейс задерживается из-за погодных условий, то штрафные санкции на авиакомпанию не накладываются.