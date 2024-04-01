Приморские ветераны боевых действий получат электронное удостоверение «СВОи»

Приморцы могут получить новое электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи», разработанное минобороны РФ. Это новый документ, который совместит в себе возможности свидетельства ветерана, социальной и банковской карт. Он действует бессрочно на всей территории страны.



Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, документ в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты и аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.



«Удостоверение позволит в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные, специальные привилегии банка и скидки его партнеров. Для того, чтобы получать региональные выплаты на данную карту, необходимо обратиться с заявлением о смене выплатной информации в МФЦ, также сделать это можно на региональном портале Госуслуг», — поясняют специалисты.

