Приморские ветераны боевых действий получат электронное удостоверение «СВОи»

Приморцы могут получить новое электронное удостоверение ветерана боевых действий «СВОи», разработанное минобороны РФ. Это новый документ, который совместит в себе возможности свидетельства ветерана, социальной и банковской карт. Он действует бессрочно на всей территории страны.
Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, документ в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий в себе функции удостоверения ветерана боевых действий (на бумажном бланке), социальной и банковской карты и аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий.
«Удостоверение позволит в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные, специальные привилегии банка и скидки его партнеров. Для того, чтобы получать региональные выплаты на данную карту, необходимо обратиться с заявлением о смене выплатной информации в МФЦ, также сделать это можно на региональном портале Госуслуг», — поясняют специалисты.
«Введение электронного удостоверения — это быстрый и простой способ получения положенных выплат, социальных льгот и привилегий для ветеранов боевых действий. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а дополняет его, избавляя от лишней бумажной волокиты», — отметила министр труда и социальной политики региона Светлана Красицкая.
Для удобства граждан на сайте Минобороны России появился раздел, содержащий детальную информацию об электронном удостоверении ветерана боевых действий «СВОи». Пользователи сайта могут ознакомиться с порядком и сроками получения удостоверения.
Также всю информацию можно получить по телефону горячей линии, набрав 117.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил важность своевременного оказания качественных и доступных социальных государственных и муниципальных услуг для участников специальной военной операции, ветеранов войн и локальных конфликтов. Одним из направлений этой работы является внедрение электронного удостоверения ветерана боевых действий в виде пластиковой карты.