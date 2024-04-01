Жители Ростова пожаловались на работу автобуса № 164

В Ростове-на-Дону местные жители пожаловались на работу общественного транспорта. Об этом горожане сообщили в одной из местных групп в социальной сети.
Транспорт следует по маршруту «Дальний переулок — ТЦ “Мега”». По словам жителей, на остановке торгового центра пассажиры ждут автобус достаточно долго, из-за чего растягивается длинная очередь.
В комментариях под публикацией многие горожане написали, что общественный транспорт можно дождаться «в лучшем случае раз в час».
«С маршрутом № 85а и не такие проблемы», — написали ростовчане.