Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростова пожаловались на работу автобуса № 164

Ростовчане недовольны работой автобуса № 164.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону местные жители пожаловались на работу общественного транспорта. Об этом горожане сообщили в одной из местных групп в социальной сети.

Транспорт следует по маршруту «Дальний переулок — ТЦ “Мега”». По словам жителей, на остановке торгового центра пассажиры ждут автобус достаточно долго, из-за чего растягивается длинная очередь.

В комментариях под публикацией многие горожане написали, что общественный транспорт можно дождаться «в лучшем случае раз в час».

«С маршрутом № 85а и не такие проблемы», — написали ростовчане.