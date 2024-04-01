В метро Екатеринбурга усилили меры безопасности

По словам одного из них, в метро появились полиция и детальный досмотр. Ранее у пассажиров была возможность пройти через металлоискатели с небольшими сумками и телефонами. Но сейчас сотрудники метрополитена останавливают людей для того, чтобы они выложили все из карманов, пишет Е1.