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В метро Екатеринбурга усилили меры безопасности

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля, УралПолит.Ru. В екатеринбургском метрополитене пассажиры столкнулись с усиленными мерами безопасности. Об этом журналистам рассказали жители города.

По словам одного из них, в метро появились полиция и детальный досмотр. Ранее у пассажиров была возможность пройти через металлоискатели с небольшими сумками и телефонами. Но сейчас сотрудники метрополитена останавливают людей для того, чтобы они выложили все из карманов, пишет Е1.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в Екатеринбурге за подготовку теракта в воинской части задержали мужчину. У него обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.

метро