В метро Екатеринбурга усилили меры безопасности

По словам одного из них, в метро появились полиция и детальный досмотр. Ранее у пассажиров была возможность пройти через металлоискатели с небольшими сумками и телефонами. Но сейчас сотрудники метрополитена останавливают людей для того, чтобы они выложили все из карманов, пишет Е1.
Ранее телеканал 360 сообщал, что в Екатеринбурге за подготовку теракта в воинской части задержали мужчину. У него обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту.