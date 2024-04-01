Департамент транспорта Перми ответил на жалобы по поводу духоты в автобусе

В ведомстве обратили внимание на то, что обращаться к водителю нужно во время остановок, чтобы не отвлекать его от управления транспортным средством. В департаменте также говорят, что пассажиры автобуса могут сами открывать форточки и люки, однако только тогда, когда в салоне не работает кондиционер.