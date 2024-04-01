Департамент транспорта Перми ответил на жалобы по поводу духоты в автобусе

Департамент транспорта Перми ответил на жалобы по поводу духоты в автобусах.
В ведомство обратился корреспондент сайта perm.aif.ru, который рассказал о том, что утром 1 апреля в салоне автобуса № 55 было очень душно: люди обливались потом, тяжело дышали. При этом в автобусе работали печки. Открыть окна не везде было возможно: на некоторых отсутствовали ручки.
В департаменте транспорта Перми сайту perm.aif.ru пояснили, что распоряжений об отключении печек в автобусах не дают.
«В весенний период температура может неоднократно меняться в течение суток. В связи с этим, водитель не всегда может корректно оценить температуру в салоне и выставить нужный режим климатической установки. В случае, если в салоне жарко или холодно, пассажир может обратиться к водителю с просьбой отрегулировать температуру», — рассказали в департаменте транспорта perm.aif.ru.
В ведомстве обратили внимание на то, что обращаться к водителю нужно во время остановок, чтобы не отвлекать его от управления транспортным средством. В департаменте также говорят, что пассажиры автобуса могут сами открывать форточки и люки, однако только тогда, когда в салоне не работает кондиционер.
«Если форточки или люки заблокированы — сообщить об этом можно в департамент транспорта по электронной почте dt@gorodperm.ru или через аккаунты в социальных сетях», — уточнили в департаменте.