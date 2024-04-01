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Жители Бора жалуются на сильную вонь

Нечистоты сливают прямо на улицу.

Источник: Аргументы и факты

Вслед за жителями Нижнего Новгорода на сильную вонь и слив канализационных стоков стали жаловаться жители Бора. Обращение одного из них опубликовано в сообществе «Черный список г. Бор».

По словам местной жительницы, на улице Негина в Боталово-3 сливают канализационные стоки на улицу, они текут в огромную лужу, которая очень долго не просыхает. Из-за этого на улице стоит сильная вонь. Причем такая же ситуация наблюдалась прошлым летом и осенью, в дождливую погоду.

Напомним, на сильную вонь и незаконный слив нечистот жалуются также жители Новой Кузнечихи и Верхних Печер в Нижнем Новгороде.

экология