Жители Бора жалуются на сильную вонь

По словам местной жительницы, на улице Негина в Боталово-3 сливают канализационные стоки на улицу, они текут в огромную лужу, которая очень долго не просыхает. Из-за этого на улице стоит сильная вонь. Причем такая же ситуация наблюдалась прошлым летом и осенью, в дождливую погоду.