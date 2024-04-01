В Доме офицеров Самары усилили охрану после теракта в «Крокусе»

В Доме офицеров самарского гарнизона имени Климента Ворошилова после трагедии в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье усилили меры безопасности. Об этом сообщил руководитель учреждения культуры полковник запаса Александр Назаренко.
Первый концерт после теракта в Подмосковье в Доме офицеров состоялся уже 28 марта. Перед самарской публикой выступал певец Стас Пьеха. По словам Александра Назаренко, на этом мероприятии было в два раза больше охранников, а работали они со спецсредствами. Также в ОДО во время мероприятий дежурят офицеры, прапорщики, военная полиция, у которых при себе тоже есть спецсредства.
Руководитель Дома офицеров рассказал, что на концерте Стаса Пьехи был аншлаг, а певец обратился к зрителям с речью в память о жертвах теракта.