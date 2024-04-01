Жаркий апрель пообещали синоптики казахстанцам

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады — 8—9 апреля — в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля — в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидается туман, на севере, востоке, в центре страны — гололед.