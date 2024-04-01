Жаркий апрель пообещали синоптики казахстанцам

По данным метеорологов, в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1−2 градуса на всей территории Казахстана.
Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы — в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, областях Жетысу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.
В течение месяца под влиянием циклонов с юга Каспия и европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15−20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23−28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.
В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады —
Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.
В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до −2…-7 °С, днем до +5…+12 градусов.
На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до −5…+3 градусов, днем до +5…+15 градусов, затем прогнозируется повышение ночью до +3…+10 градусов, днем до +13…+23 градусов.
В конце декады понижение температуры, вновь немного похолодает ночью до −3…+5 градусов, днем до +7…+15 градусов.
На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2…+9, днем +13…+20 градусов.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится: на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2…+10, днем до +15…+25 градусов; в южных регионах и на западе РК ночью до +7…+13, днем до +17…+27 градусов.
«Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до −2…-7, днем до +6…+11 градусов, в южных регионах и на западе страны — ночью до −2…+7 градусов, днем до +10…+18 градусов», — заключили в Казгидромете.