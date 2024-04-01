Запись в первые классы стартовала в Свердловской области

К 8:00 жители региона направили уже 23 тысячи электронных заявлений для записи детей.
«Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло, — сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — Минобразования и Минцифры контролировали процесс в течение всей этой ночи».
8% заявлений оказались повторными. Родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка.
Онлайн-заявление необходимо подтвердить документами.
«МК-Урал» ранее писал, что в текущем году школы Свердловской области намерены принять 50 тысяч детей в первые классы.
К новому учебному году в Свердловской области планируется завершить строительство семи школ на 5 тысяч мест.