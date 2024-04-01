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Запись в первые классы стартовала в Свердловской области

В Свердловской области 1 апреля стартовала запись в первые классы.

Источник: МК.RU Екатеринбург

К 8:00 жители региона направили уже 23 тысячи электронных заявлений для записи детей.

«Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло, — сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — Минобразования и Минцифры контролировали процесс в течение всей этой ночи».

8% заявлений оказались повторными. Родители несколько раз отправляли анкету на одного ребенка.

Онлайн-заявление необходимо подтвердить документами.

«МК-Урал» ранее писал, что в текущем году школы Свердловской области намерены принять 50 тысяч детей в первые классы.

К новому учебному году в Свердловской области планируется завершить строительство семи школ на 5 тысяч мест.

образование