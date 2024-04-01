Запись в первые классы стартовала в Свердловской области

«Кампания стартовала успешно. Технических сбоев на едином портале Госуслуги и в информационных системах в самый пиковый период — в ночь на 1 апреля — не возникло, — сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — Минобразования и Минцифры контролировали процесс в течение всей этой ночи».