В Сочи с 1 апреля повышается стоимость проезда в городском транспорте

С 1 апреля на курорте изменилась стоимость проезда на некоторых маршрутах городского транспорта. О повышении тарифов предприятия уведомили профильный департамент мэрии.
Так, на маршрутах № 7, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98 стоимость проезда теперь составит 40 рублей, а по «ночному» тарифу — 45 рублей. На № 44 маршруте проезд стоит 38 и 43 рубля в зависимости от времени.
Что же касается городского транспорта № 48, то проехать участки «4-я горбольница — МТЦ “Спутник” и “МТЦ “Спутник” — ул. Дарвина” стоит 40 рублей. Дорога по маршруту “4-я горбольница — ул. Дарвина” — 80 рублей. “Ночной тариф” составит 45 и 90 рублей соответственно.
«Детальная информация по тарифам будет размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи во вкладке департамента транспорта и дорожного хозяйства», — уточнили в департаменте.