В Сочи с 1 апреля повышается стоимость проезда в городском транспорте

Так, на маршрутах № 7, 8, 13, 19, 22, 25, 41, 95, 98 стоимость проезда теперь составит 40 рублей, а по «ночному» тарифу — 45 рублей. На № 44 маршруте проезд стоит 38 и 43 рубля в зависимости от времени.