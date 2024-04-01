В Воронежской области половодьем затопило 9 мостов

По данным МЧС, в Воронежской области по состоянию на 14.00 31 марта половодьем затопило девять низководных мостов. На всех реках региона происходит повышение уровня воды. Переправы нарушены в шести районах области — Грибановском, Новохоперском, Борисоглебском, Эртильском, Таловском и Терновском.
Автомобилистам следует знать, что не работают следующие низководные мосты:
— через реку Ворона между Большими Алабухами и Власовкой, фактический уровень воды на 100 см выше уровня дорожного полотна,
— через реку Савала в Новогольском, фактический уровень на 20 см выше полотна моста,
— через реку Елань в поселке Студеный, на автомобильной дороге «М-4 “Дон”-Бобров-Таловая-Новохоперск»-п. Студеный, фактический уровень на 5 см выше уровня дорожного полотна,
— через реку Савала в районе села Русаново, на автомобильной дорогеНовохоперск-Русаново-Еланский км 5+000, фактический уровень воды на 3 см выше полотна моста,
— через реку Хопер между селами Губари и Макашевка, фактический уровень на 100 см выше уровня дорожного полотна,
— через реку Битюг между Старым Эртилем и селом Щучье, фактический уровень на 55 см выше уровня дорожного полотна,
— через реку Битюг между Старым Эртилем и селом Гороховка, фактический уровень на 55 см выше уровня дорожного полотна,
— через реку Елань, в Абрамовке, на автомобильной дороге «Абрамовка-Хлебороб-Знаменка», фактический уровень на 40 см выше уровня дорожного полотна,
— мост через реку Савала, между селами Костино-Отделец и Заречье, фактический уровень воды на 55 см выше уровня дорожного полотна.