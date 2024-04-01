В Воронежской области половодьем затопило 9 мостов

По данным МЧС, в Воронежской области по состоянию на 14.00 31 марта половодьем затопило девять низководных мостов. На всех реках региона происходит повышение уровня воды. Переправы нарушены в шести районах области — Грибановском, Новохоперском, Борисоглебском, Эртильском, Таловском и Терновском.