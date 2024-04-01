Названы самые популярные страны у крымских туристов

В Крыму увеличился спрос на туристические поездки в Белорусию и Армению. Об этом сообщила директор туроператора Кристина Загуменная.
— Из стран ближнего зарубежья крымчане стали чаще выбирать Белоруссию и Армению, — сказала она в эфире радио «Спутник в Крыму».
Загуменная напомним, что из Крыма запустили автобусы в Минск. По ее словам, это связано с популярностью поездок в Белоруссию. Руководитель туроператора добавила, что вырос интерес и к Армении. Средняя стоимость экскурсионного тура с перелетом составляет 90 тысяч рублей.
Еще одним востребованным направлением Загуменная назвала Узбекистан. В этой стране, по ее словам, туристы посещают большое число городов. Однако стоят такие туры недешево.
Что же касается традиционных туристических зарубежных направлений, то лидирует Турция. На майские праздники неделя «все включено» в среднем будет стоить от 32 тысяч рублей, а в пятизвездочном отеле — от 42 тысяч рублей. Второе место по популярность занял Египет. Неделя в четырехзвездочном отеле будет стоить 70−80 тысяч рублей.