Названы самые популярные страны у крымских туристов

Что же касается традиционных туристических зарубежных направлений, то лидирует Турция. На майские праздники неделя «все включено» в среднем будет стоить от 32 тысяч рублей, а в пятизвездочном отеле — от 42 тысяч рублей. Второе место по популярность занял Египет. Неделя в четырехзвездочном отеле будет стоить 70−80 тысяч рублей.