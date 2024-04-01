Четыре моста подтопило в трех районах Самарской области из-за паводка

В Самарской области подтоплены четыре низководных моста на территориях трех районов. Речь идет о сооружениях в селе Мосты Пестравского района, в Березовке и Константиновке Большеглушицкого района и в селе Полудни Кинель-Черкасского района.
— В результате подтопления в населенных пунктах Полудни и Константиновка нарушено транспортное сообщение. Там организована пешеходная и лодочная переправы, противопожарное прикрытие и медицинское обеспечение, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
В селах есть запас продуктов питания. При этом жизнедеятельность населения не нарушена, так как жилые дома в зону подтопления не попадают. Поэтому эвакуация населения и домашних животных не требуется.
Отмечается, что ситуация с паводком в Самарской области находится под контролем. Чтобы мониторить обстановку, в районах подтопления работают оперативные группы, отслеживание ведется и с помощью беспилотной авиации.