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В Ростовской области открыта навигация по Дону

На Волго-Донском судоходном канале и в Азово-Донском бассейне открыта навигация 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Росморречфлота Константина Анисимова.

Как сообщил Анисимов, с 1 апреля начнется навигация от Ростова и выше через Кочетовский гидроузел, а далее через Константиновский, Николаевский гидроузлы, Волго-Донской канал и Волгоградский гидроузел.

«В этом году сдвигов сроков на более ранние не было по причине того, что мы поздно закрыли по просьбе бизнеса навигацию — 8 декабря, и у нас на двух гидроузлах проходят большие реконструкции», — рассказал изданию замглавы Росморречфлота.

Во время реконструкции были заменены ворота Николаевского гидроузла и ворота на 13-м шлюзе Волго-Донского канала.

В 2023 году общий объем грузовых перевозок в границах Азово-Донского бассейны вырос на 1,5% по сравнению с 2022 годом и составил более 6 млн тонн.