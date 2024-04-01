В Ростовской области открыта навигация по Дону

«В этом году сдвигов сроков на более ранние не было по причине того, что мы поздно закрыли по просьбе бизнеса навигацию — 8 декабря, и у нас на двух гидроузлах проходят большие реконструкции», — рассказал изданию замглавы Росморречфлота.