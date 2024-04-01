В Ростовской области открыта навигация по Дону

Как сообщил Анисимов, с 1 апреля начнется навигация от Ростова и выше через Кочетовский гидроузел, а далее через Константиновский, Николаевский гидроузлы, Волго-Донской канал и Волгоградский гидроузел.
«В этом году сдвигов сроков на более ранние не было по причине того, что мы поздно закрыли по просьбе бизнеса навигацию — 8 декабря, и у нас на двух гидроузлах проходят большие реконструкции», — рассказал изданию замглавы Росморречфлота.
Во время реконструкции были заменены ворота Николаевского гидроузла и ворота на 13-м шлюзе Волго-Донского канала.
В 2023 году общий объем грузовых перевозок в границах Азово-Донского бассейны вырос на 1,5% по сравнению с 2022 годом и составил более 6 млн тонн.