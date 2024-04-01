На Кубани потеплеет до +27 градусов 2 и 3 апреля

1 апреля в регионе прогнозируют днем до +23…+25 градусов. Осадков в крае не ожидается. Порывы ветра достигнут 4−9 м/с. 2 апреля ночью термометры покажут +5…+10°. Днем в регионе воздух прогреется до +22…+27 градусов. В третий день апреля утром столбики термометров достигнут +7…+12 градусов, а днем поднимутся до +22…+27 градусов.