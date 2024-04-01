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На Кубани потеплеет до +27 градусов 2 и 3 апреля

Апрель на Кубани начался с теплой погоды без дождей.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 82% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

На Кубани потеплеет до +27 градусов. Высокие температуры прогнозируют в регионе 2 и 3 апреля.

«Гребень антициклона порадует жителей и гостей Кубани малооблачной, спокойной и сухой погодой. При этом солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы, и температура превысит климатическую норму на 4−5 градусов», — сообщили в центре погоды ФОБОС.

1 апреля в регионе прогнозируют днем до +23…+25 градусов. Осадков в крае не ожидается. Порывы ветра достигнут 4−9 м/с. 2 апреля ночью термометры покажут +5…+10°. Днем в регионе воздух прогреется до +22…+27 градусов. В третий день апреля утром столбики термометров достигнут +7…+12 градусов, а днем поднимутся до +22…+27 градусов.

На Черноморском побережье воздух прогреется до +20…+25 градусов, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.