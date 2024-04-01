На Кубани потеплеет до +27 градусов 2 и 3 апреля

На Кубани потеплеет до +27 градусов. Высокие температуры прогнозируют в регионе 2 и 3 апреля.
«Гребень антициклона порадует жителей и гостей Кубани малооблачной, спокойной и сухой погодой. При этом солнечные лучи продолжат активно прогревать воздушные массы, и температура превысит климатическую норму на 4−5 градусов», — сообщили в центре погоды ФОБОС.
1 апреля в регионе прогнозируют днем до +23…+25 градусов. Осадков в крае не ожидается. Порывы ветра достигнут 4−9 м/с. 2 апреля ночью термометры покажут +5…+10°. Днем в регионе воздух прогреется до +22…+27 градусов. В третий день апреля утром столбики термометров достигнут +7…+12 градусов, а днем поднимутся до +22…+27 градусов.
На Черноморском побережье воздух прогреется до +20…+25 градусов, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.