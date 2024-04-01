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Дожди придут в Воронежскую область после аномального потепления

Резкое потепление в начале рабочей недели сменится дождями. Согласно данным Воронежского гидрометцентра, через пару дней погода вернется к климатической норме.

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 82% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 1 апреля, и завтра, 2 апреля, в воронежском регионе будет довольно жарко для этого времени года — синоптики обещают повышение температуры до +25 градусов. При этом обойдется без осадков, в основном, будет солнечно. Ночью в среднем +10 градусов.

А вот в среду, 3 апреля, начнет холодать, впрочем, днем в этот день все равно будет довольно тепло, до +17 градусов. В четверг ночью +8 градусов, днем +13 градусов, при этом, вероятно, будет дождливо. В пятницу ожидается аналогичная погода, правда, днем обойдется без дождей, но будет пасмурно. О том, какие выходные ждут воронежцев, мы расскажем в конце текущей недели.