Дожди придут в Воронежскую область после аномального потепления

А вот в среду, 3 апреля, начнет холодать, впрочем, днем в этот день все равно будет довольно тепло, до +17 градусов. В четверг ночью +8 градусов, днем +13 градусов, при этом, вероятно, будет дождливо. В пятницу ожидается аналогичная погода, правда, днем обойдется без дождей, но будет пасмурно. О том, какие выходные ждут воронежцев, мы расскажем в конце текущей недели.