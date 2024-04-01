Сюрприз будет в конце недели: синоптики дали прогноз на начало апреля в Хабаровском крае

Начиная с 1 апреля и до конца рабочих будней погода в регионе обещает быть без существенных осадков. Хмурое небо в понедельник, как заверили синоптики, — не предвестник грядущего снегопада или дождя. Мелкий снег может пройти, но вероятность этому крайне низкая.