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Сюрприз будет в конце недели: синоптики дали прогноз на начало апреля в Хабаровском крае

Снег и потепление ожидаются в Хабаровском крае 1—5 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +9° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Хабаровском крае в первую неделю апреля пройдет спокойно, за исключением одного дня. Здесь жителей региона будет ждать две новости, по классике: одна хорошая, другая — плохая. Подробнее в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 1—5 АПРЕЛЯ 2024

Начиная с 1 апреля и до конца рабочих будней погода в регионе обещает быть без существенных осадков. Хмурое небо в понедельник, как заверили синоптики, — не предвестник грядущего снегопада или дождя. Мелкий снег может пройти, но вероятность этому крайне низкая.

А теперь перейдем к сюрпризу. И начнем с плохой новости: осадки будут. Непогода ожидается 7 апреля. Ветер 5−10, местами 9−14 метров в секунду.

Ночные температуры будут около 0−7 градусов. Хорошая новость в том, что днем столбики термометров «взлетят» до +5+12 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 1—5 АПРЕЛЯ 2024

В краевой столице будние дни также пройдут без осадков. Под влияние непогоды город попадет лишь 7 апреля. Ветер 7−12 метров в секунду. Плохая новость для Хабаровска: 7 числа не исключены порывы 12−18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет в пределах 0−4 градуса. Днем — до +5+10 градусов. Хорошая новость: 6 апреля столбики термометров покажут около +11+13 градусов. Это будет самый теплый день этой недели.

— Март закончился с температурой воздуха примерно на один-три градуса выше нормы. Сейчас идет постепенный рост температуры. Начнем апрель в пределах нормы, к концу недели превысим ее на два-три градуса, — рассказал Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.