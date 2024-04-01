Хабаровских водителей-мигрантов отправят в автошколы

— Для водителей-иностранцев, которые желают получить наши национальные водительские права потребуется заверенный нотариусом перевод паспорта на русский язык. Также потребуется СНИЛС. И если раньше был обмен водительских удостоверений иностранными гражданами, то сейчас вводится именно получение российских прав для иностранцев. Если у них уже есть открытые категории, они должны сдать теоретический экзамен. Для иностранцев, желающих получить категории C, D, CE, DE, необходима сдача теоретического и практического экзаменов, — рассказал эксперт Дальневосточной ассоциации автошкол Игорь Проценко. Новые правила касаются не только приезжих, но также граждан России, которые получили права за границей и вернулись в страну. Исключение составляют только те граждане, у которых есть документ белорусского образца.