Хабаровских водителей-мигрантов отправят в автошколы

С 1 апреля 2024 года в Хабаровском крае, как и в целом в России, изменилась система оформления водительских прав. В первую очередь нововведения коснулись документов, которые были получены за пределами страны. Водительские удостоверения иностранных образцов нужно будет обменять на российские не позднее, чем через год после получения вида на жительства или гражданства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для водителей-иностранцев, которые желают получить наши национальные водительские права потребуется заверенный нотариусом перевод паспорта на русский язык. Также потребуется СНИЛС. И если раньше был обмен водительских удостоверений иностранными гражданами, то сейчас вводится именно получение российских прав для иностранцев. Если у них уже есть открытые категории, они должны сдать теоретический экзамен. Для иностранцев, желающих получить категории C, D, CE, DE, необходима сдача теоретического и практического экзаменов, — рассказал эксперт Дальневосточной ассоциации автошкол Игорь Проценко. Новые правила касаются не только приезжих, но также граждан России, которые получили права за границей и вернулись в страну. Исключение составляют только те граждане, у которых есть документ белорусского образца.
Также с 1 апреля в России изменился порядок сдачи экзамена на водительские права. В частности, к нему не допустят тех, кто подвергнут административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения или людей, которым запретили заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом.
Кроме того, кандидатов, не сдавших теоретический или практический экзамен с третьей и последующих попыток, к повторному экзамену допустят не ранее чем через шесть месяцев и не позднее девяти месяцев. Раньше экзамен можно было пересдать не ранее чем через месяц и не позднее трех месяцев со дня предыдущего.
— С одной стороны, это делается для того, чтобы разгрузить экзаменационные отделы ГИБДД. С другой, так показывают будущему водителю важность качественной подготовки к экзамену, — объяснил Игорь Проценко. — Также изменилось место расположения инструктора и экзаменатора в салоне учебного автомобиля. Вернули схему, которая действовала до 2014 года. Теперь инструктор снова сидит на практическом экзамене спереди рядом с проходящим испытание, а экзаменатор на заднем сиденье.
Также увеличена с 5 до 7 сумма штрафных баллов, при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка «не сдал». Это послабление для проходящих экзамен.
Введены основания для приостановления государственной услуги по проведению экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Например, если в процессе сдачи экзаменов истёк срок действия паспорта гражданина Российской Федерации или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, услуга будет приостановлена до момента предъявления действующего паспорта или медицинского заключения.